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В Салавате начнут выращивать форель и создавать из нее продукты питания

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 99
Рубрика: Экономика
Теги: Салават
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В Салавате начнут выращивать форель и создавать из нее продукты питания

В Башкирии инвесторы выделят 185 миллионов рублей на создание производственного комплекса по выращиванию форели. После реализации проекта в Салавате начнут не только выращивать рыбу, но и создавать из нее продукты питания. Планируется разводить не менее 200 тонн радужной форели в год. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики. На сегодняшний день в Салавате подготавливают помещения и завозят оборудование.

— Будет создано современное производство на основе инновационных решений. Для отработки технологии мы взаимодействуем с рядом компаний и экспертами. Параллельно в районе ведется поиск прудов для разведения рыбы, — отметил учредитель ООО «АЭРОМЕД» Валерий Канафьев. 

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Проект был рассмотрен на заседании Инвестиционного комитета в сентябре 2019 года, на котором предложено субсидировать часть затрат инвестора на закупку оборудования и рыбопосадочного материала по программам развития сельского хозяйства. Также одобрено содействие в строительстве необходимой инфраструктуры.
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Источник: proural.info
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