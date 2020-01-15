Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии появится оператор комплексного развития индивидуального жилищного строительства

В Башкирии появится оператор комплексного развития индивидуального жилищного строительства

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 1
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии появится оператор комплексного развития индивидуального жилищного строительства

Оператор комплексного развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) появится в Башкирии, регион станет участником пилотного проекта. Строительство домов будет сопровождаться развитием инфраструктуры, дорог, а здания соответствовать единому архитектурному стилю, сообщил ТАСС и.о. председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артем Ковшов.

Заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил, что Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В настоящее время он реализуется в Белгородской и Липецкой областях.

Дома обманутых дольщиков в Нефтекамске достроят при поддержке республиканского бюджета

Читайте также:

Дома обманутых дольщиков в Нефтекамске достроят при поддержке республиканского бюджета
"От республики будет оператор для реализации проекта. Мы планируем комплексный подход по строительству индивидуального жилья, это типовые проекты, единая архитектура, благоустройство улиц и общественных территорий, строительство сетей и дорог одновременно со строительством жилья. Тем самым будем стимулировать индивидуальное жилищное строительство", - сообщил Ковшов.
Властям региона предстоит назначить оператора и определить место строительства. По данным Госкомитета, две трети объема ввода жилья в республике приходится на индивидуальное строительство.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.

Источник: tass.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей
Общество
В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей
В Башкирии еще больше семей смогут рассчитывать на помощь в строительстве дома
Общество
В Башкирии еще больше семей смогут рассчитывать на помощь в строительстве дома
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Человек и закон
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Григорий Невоструев покинет пост первого зампредседателя Госстроя Башкирии
Политика
Григорий Невоструев покинет пост первого зампредседателя Госстроя Башкирии
Дачникам придется получать разрешение на строительство
Человек и закон
Дачникам придется получать разрешение на строительство
В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще
Экономика
В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Экономика
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Башкирия может попасть в программу сноса хрущевок
Общество / ЖКХ
Башкирия может попасть в программу сноса хрущевок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: