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Стал известен размер МРОТ в Башкирии в 2020 году вместе с уральским коэффициентом

Добавлено: 16.01.20
Просмотров: 12
Рубрика: Экономика
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Стал известен размер МРОТ в Башкирии в 2020 году вместе с уральским коэффициентом

В Башкирии в 2020 году действует федеральный минимальный размер оплаты труда. Точная сумма МРОТ в Башкортостане – 12 130 руб.

Эта цифра обязательна и для коммерческих, и для бюджетных предприятий. Снизить ее по причине финансовой нестабильности не получится, так как она соответствует федеральному уровню. 

При нарушении Трудового законодательства в сфере заработной платы предусмотрены штрафы: 

  • Первичное неисполнение (компании) – 30 000 – 50 000 руб.; 
  • Повторное (компании) – до 100 000 руб.; 
  • Для ИП 1000 – 5000 за снижение платы за один месяц;  
  • Для бизнесменов от 10 000 до 30 000, если заработок недоплачивается не первый раз. 
Помимо вышесказанного Башкирия считается регионом с особым климатом. Поэтому Всем работодателям необходимо увеличивать минималку на уральский процент.  Об этом поговорим дальше.

МРОТ в 2020 году в Башкирии с уральским коэффициентом

Если в регионе действует повышающий коэффициент, то это автоматически поднимает МРОТ. Такая же ситуация сложилась и в Башкортостане. Будучи членом Уральского экономического объединения, республиканские власти, обязывают местные предприятия поднимать заработки на районную надбавку в размере 15% (1,15). К этому призывает и ТК РФ.

Однако здесь есть одна загвоздка. Подобное обязательство наталкивает работодателей на хитрость, уменьшить минималку с расчетом, выровнять ее затем за счет коэффициента. Этого делать категорически нельзя. Запрет истекает из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Какой же минимальный заработок должен быть для работников Республики Башкортостан с учетом уральского коэффициента.
Посчитаем: 12 130 + (12 130*15%) = 13 949 руб.
Иная формула: 11 280*1,15 = 13 949 руб.

Ниже этой цифры платить нельзя. За исключением таких событий: 

  • Человек трудился не весь месяц; 
  • Работник оформлен на неполную ставку; 
  • Норма выработки не достигла установленной границы.
Размер минимальной оплаты включает в себя и подоходный налог. Поэтому начислять по минимуму вы будете 13 949, а на руки служащему придет за минусом НДФЛ, алиментов и пр.

Источник: www.rnk.ru
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