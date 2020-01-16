Стал известен размер МРОТ в Башкирии в 2020 году вместе с уральским коэффициентом

В Башкирии в 2020 году действует федеральный минимальный размер оплаты труда. Точная сумма МРОТ в Башкортостане – 12 130 руб.



Эта цифра обязательна и для коммерческих, и для бюджетных предприятий. Снизить ее по причине финансовой нестабильности не получится, так как она соответствует федеральному уровню.







При нарушении Трудового законодательства в сфере заработной платы предусмотрены штрафы:

Первичное неисполнение (компании) – 30 000 – 50 000 руб.;

Повторное (компании) – до 100 000 руб.;

Для ИП 1000 – 5000 за снижение платы за один месяц;

Для бизнесменов от 10 000 до 30 000, если заработок недоплачивается не первый раз.

МРОТ в 2020 году в Башкирии с уральским коэффициентом









Помимо вышесказанного Башкирия считается регионом с особым климатом. Поэтому Всем работодателям необходимо увеличивать минималку на уральский процент. Об этом поговорим дальше.Если в регионе действует повышающий коэффициент, то это автоматически поднимает МРОТ. Такая же ситуация сложилась и в Башкортостане. Будучи членом Уральского экономического объединения, республиканские власти, обязывают местные предприятия поднимать заработки на районную надбавку в размере 15% (1,15). К этому призывает и ТК РФ.Однако здесь есть одна загвоздка. Подобное обязательство наталкивает работодателей на хитрость, уменьшить минималку с расчетом, выровнять ее затем за счет коэффициента. Этого делать категорически нельзя. Запрет истекает из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.Какой же минимальный заработок должен быть для работников Республики Башкортостан с учетом уральского коэффициента.Посчитаем: 12 130 + (12 130*15%) = 13 949 руб.Иная формула: 11 280*1,15 = 13 949 руб.

Ниже этой цифры платить нельзя. За исключением таких событий:

Человек трудился не весь месяц;

Работник оформлен на неполную ставку;

Норма выработки не достигла установленной границы.

Размер минимальной оплаты включает в себя и подоходный налог. Поэтому начислять по минимуму вы будете 13 949, а на руки служащему придет за минусом НДФЛ, алиментов и пр.