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В Уфе дом обманутых дольщиков достроят за счет республиканского бюджета

Добавлено: 17.01.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе дом обманутых дольщиков достроят за счет республиканского бюджета

В Уфе за счет республиканского бюджета завершится строительство многоквартирного дома, застройщик которого обанкротился. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госстроя.

Фонд Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства подал намерение в Арбитражный суд республики о завершении строительства многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой литер 24 в квартале 533, ограниченном улицами Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовая и пр.Салавата Юлаева в Кировском районе Уфы, застройщиком которого выступает ООО СК «Квартал».

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Данный многоквартирный дом застройщик СК «Квартал» планировал сдать в эксплуатацию в 2018 году, но так и не выполнил свои обязательства. Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2019 года застройщик ООО «Квартал» был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

На основании вышеизложенного, Фондом Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства принято решение о финансировании мероприятий по урегулированию обязательств должника перед участниками долевого строительства путем передачи имущества и обязательств должника для завершения строительства многоквартирного дома за счет средств субъекта Российской Федерации.
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Источник: www.bashinform.ru
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