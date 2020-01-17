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В Стерлитамаке на модернизацию уличного освещения потратят до 341 млн рублей

Добавлено: 17.01.20
Просмотров: 23
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке на модернизацию уличного освещения потратят до 341 млн рублей

Администрация Стерлитамака на конкурсе 10 февраля намерена отобрать подрядчика модернизации сетей уличного освещения. Начальная цена контракта определена в 341,74 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета, следует из сообщения стерлитамакской мэрии на портале госзакупок.

Программа рассчитана до 2027 года. Исполнитель должен подготовить инженерно-технический проект эксплуатации 956 объектов уличного освещения на этот период (включая светильники, опоры освещения, трансформаторные подстанции, кабельные сети), провести мероприятия по энергосбережению и повышению их энергетической эффективности: обследовать объекты в течение 150 дней, заменить на светодиодные 15,77 тыс. светильников, передав их в собственность госзаказчика. Срок службы светильника не может составлять менее 100 тыс. ч, расчетное время горения — 3,65 тыс. ч в год.

В Уфе модернизируют уличное освещение

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В результате замены ламп уличного освещения с натриевых на светодиодные власти города рассчитывают снизить до 99% нынешних затрат.

Ранее в Уфе стоимость программы модернизации систем наружного освещения была оценена в 3,8 млрд руб. Концессию для реализации этого проекта предлагает создать компания «Боос лайтинг групп» бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса.

Источник: www.kommersant.ru
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