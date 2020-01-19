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В Башкирии за год появилось около 26 тысяч новых предприятий

Добавлено: 19.01.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии за год появилось около 26 тысяч новых предприятий

В Башкирии за год создали более 26 тысяч новых предприятий и удалось переломить падение количество вновь созданных малых и средних предприятий. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель Госкомпредпринимательства РБ Римма Бойцова.

Как уточнила чиновница, одно из главных достижений - рост субъектов МСП, имеющие признак «вновь созданные» на фоне снижения показателя в России по сравнению с предыдущими годами (на более чем 50 тысяч). За 2019 год на поддержку предпринимателей было потрачено 854,84 млн. рублей, 671,14 млн. рублей – из федерального бюджета. При этом оказанная поддержка больше прошлогодней в два раза, а по программе поддержки МСП – в 25 раз.

В ведомстве уточняют, что 483 субъекта МСП создано в сфере сельского хозяйства. А всего на предпринимательских часах в муниципалитетах рассмотрено 3267 бизнес-проектов с объемом заявленных инвестиций 323 млрд. рублей.
«Наша основная цель создать все условия, чтобы предприимчивые граждане могли открыть и развивать свой бизнес, успешно реализовать свой предпринимательский потенциал», - подчеркнула Римма Бойцова.
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Источник: ufa.aif.ru
Фото: resbash.ru
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