Нефтекамск поставили в пример по сбережению электроэнергии

Радий Хабиров призвал районы и города Башкирии беречь электроэнергию по примеру Нефтекамска. Соответствующее поручение глава республики дал после того, как заслушал доклад мэра Ратмира Мавлиева.







Градоначальник Нефтекамска рассказал, что в начале 2019 года город стал участником международного проекта «Энергоменеджмент в российских муниципалитетах», который подготовила Московская школа управления СКОЛКОВО и немецкое энергетическое агентство dena. Программа направлена на передачу опыта энергоменеджмента в муниципальных зданиях, ресурсоснабжающих организациях и транспорте. В Нефтекамске проводили работу по двум направлениям: тепловая энергия в зданиях и электроэнергия уличного и школьного освещения.

– По ним реализуются организационные и технические мероприятия, в том числе связанные с заменой ламп и светильников устаревших конструкций на светодиодные, – сообщил Мавлиев в своем докладе.

– На мой взгляд, это очень интересная история даже с учётом нашего современного подхода к энергосбережению. Предлагаю изучить опыт, посмотреть, как это работает, предметно разложить по полочкам и начать тиражировать его поэтапно во всех муниципалитетах республики, – прокомментировал доклад Радий Хабиров.