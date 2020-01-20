В Башкирии планируют закупить 40 автобусов малой вместимости для междугороднего сообщения

ГУП «Башавтотранс» намерено по итогам аукциона 3 февраля закупить 40 автобусов малой вместимости для междугороднего сообщения на 110,66 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.







Стоимость каждого автобуса массой не более 5 т, таким образом, составляет до 2,77 млн руб. Перевозчик ищет поставщика техники не позже 2019 года выпуска. Автобусы должны быть поставлены в течение двух месяцев. Поставщик обязан предоставить гарантию на исправность техники сроком два года и не менее 150 тыс. км пробега.

В 2019 году из бюджета Башкирии «Башавтотрансу» на обновление подвижного состава было выделено 1,5 млрд руб. Предприятие приобрело 350 автобусов разного класса. В госкомтрансе сообщали, что до апреля 2020 года госперевозчик должен закупить у Нефтекамского автозавода группы «КамАЗ» 589 новых автобусов.«Башавтотранс» — крупнейший эксплуатант техники Нефтекамского автозавода в регионе.