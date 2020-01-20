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В Уфе разработают программу развития речного транспорта

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе разработают программу развития речного транспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госкомтрансу республики в течение двух недель предоставить программу и финансовую модель развития речного транспорта для Уфы, включая планы строительства сети причалов и покупки судов.

При выборе судов, как сообщает пресс-служба главы, господин Хабиров просил предусмотреть их компоновку небольшими ресторанами, залами для свадеб и банкетов, уютными смотровыми площадками. «Все это будет востребовано»,— уверен Радий Хабиров.

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По данным госкомтранса, пассажиропоток речного транспорта в Башкирии в 2019 году (паромное сообщение) составил около 467 тыс. человек. Регулярная пассажирская навигация в Уфе была утеряна после банкротства предприятий группы Башкирского речного пароходства, в ходе которого была распродана основная часть судов.

Программа развития речного транспорта должна предусматривать санацию пароходства, а также углубление русла рек общей протяженностью 500 км: ожидается, что в 2021 году в республику поступит новый земснаряд повышенной производительности, который изготавливается в Нижегородской области. Имеющиеся в распоряжении предприятий республики суда (37 единиц) имеют высокий уровень износа. Контракт на их ремонт, возможно, будет передан Уфимскому судоремонтно-судостроительному заводу, следует из сообщения пресс-службы.

Источник: www.kommersant.ru
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