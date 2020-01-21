В Уфе продолжается строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского

В столице Башкортостана продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого начато в июле прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».







Мостостроители планируют завершить работы в конце 2021 года. После ввода его в эксплуатацию он позволит разгрузить южный въезд в город и выезд из него. Так как в настоящее время действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и автомобильную дорогу федерального значения М-5 Урал, в «часы пик» перегружены. Сегодня в сутки по двум мостам проезжает более 125 тысяч автомобилей и предельный коэффициент превышен на 30 процентов.









Новое мостовое сооружение протяженностью 688 метров появится между существующими «новым» и «старым» мостами под три полосы движения. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга.По словам представителей заказчика, в период возведения нового моста-вставки жителям и гостям столицы республики не будут доставлены неудобства, так как строительство предусматривает сохранение движения по существующим мостам и подходам без существенного ограничения. Затруднения движения на въезде и выезде из города не планируется.

Как сообщил заместитель генерального директора по Республике Башкортостан АО «Уралмостострой» Василий Чекуров, в настоящее время работы одновременно ведутся на семи опорах.

- На сегодняшний день произведены работы в полном объеме сооружений свайного фундамента на всех опорах, подпорных стенок с левого и правого берегов, большая часть работ сооружений монолитных ростверков и ведутся работы по возведению монолитных железобетонных опор, – отметил он.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы