В Башкирии населенные пункты с численностью более 500 человек обеспечат постоянным автобусным сообщением

Населенные пункты Башкирии, численность которых превышает 500 человек, обеспечат постоянным автобусным сообщением. Такую задачу на 2020 год поставил глава республики Радий Хабиров.







Его слова прозвучали во время поездки в Куюргазинский район. Как пишет ИА «Башинформ», Хабиров назвал крайне важным, чтобы жители сел получили возможность приезжать в райцентры в администрацию, МФЦ или больницу.

Сейчас специалисты изучают маршруты, которые существовали еще в Советском Союзе, поскольку они были хорошо продуманы. Опыт того времени должен быть учтен, сказал Хабиров.В конце ноября в Башкирии стартовала программа по доставке пожилых сельчан старше 65 лет в больницы на микроавтобусах. До конца 2024 года планируется охватить около 45% пожилых жителей районов республики.Эта программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография». На покупку автотранспорта выделено более 34 млн рублей.