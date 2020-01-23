В Уфе планируют построить завод по утилизации опасных отходов

До конца года в столице Башкирии может появиться предприятие по переработке отработанных батареек. Об этом на совещании в Минэкологии республики рассказал исполнительный директор «РосРАО» Александр Богуцкий.







С прошлого года компанию назначили федеральным оператором по обращению с отходами, представляющими опасность, 1 и 2 классов. К ним также относятся батарейки и ртутьсодержащие лампы.

«В каждом регионе есть проблема утилизации опасных отходов, в частности, демеркуризации ртутных ламп, мощностей в целом по стране недостаточно. Поэтому мы готовы создать небольшое предприятие, которое займется этим. Думаю, такие мощности не помешают, мы готовы инвестировать в них. В Благовещенске имеется предприятие, занимающееся утилизацией радиоактивных отходов, есть необходимый персонал, лицензированный транспорт, поэтому мы сможем развивать эту деятельность в республике. Из отходов можно извлекать востребованное сырье, например, ртуть, алюминий и др.», — прокомментировал решение Александр Богуцкий.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников

По словам замминистра экологии Нияза Фазылова, необходимо построить завод, так как нужно цивилизованно заниматься сбором и утилизацией отходов, которые на данный момент либо вывозятся за пределы республики, либо не утилизируются вообще.Площадка для переработки должна появиться до конца 2020 года.