Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе планируют построить завод по утилизации опасных отходов

В Уфе планируют построить завод по утилизации опасных отходов

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 105
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе планируют построить завод по утилизации опасных отходов

До конца года в столице Башкирии может появиться предприятие по переработке отработанных батареек. Об этом на совещании в Минэкологии республики рассказал исполнительный директор «РосРАО» Александр Богуцкий.

С прошлого года компанию назначили федеральным оператором по обращению с отходами, представляющими опасность, 1 и 2 классов. К ним также относятся батарейки и ртутьсодержащие лампы.

В Уфе произошел пожар в "Чебуречной", эвакуировали 13 человек

Читайте также:

В Уфе произошел пожар в "Чебуречной", эвакуировали 13 человек
По словам замминистра экологии Нияза Фазылова, необходимо построить завод, так как нужно цивилизованно заниматься сбором и утилизацией отходов, которые на данный момент либо вывозятся за пределы республики, либо не утилизируются вообще.
«В каждом регионе есть проблема утилизации опасных отходов, в частности, демеркуризации ртутных ламп, мощностей в целом по стране недостаточно. Поэтому мы готовы создать небольшое предприятие, которое займется этим. Думаю, такие мощности не помешают, мы готовы инвестировать в них. В Благовещенске имеется предприятие, занимающееся утилизацией радиоактивных отходов, есть необходимый персонал, лицензированный транспорт, поэтому мы сможем развивать эту деятельность в республике. Из отходов можно извлекать востребованное сырье, например, ртуть, алюминий и др.», — прокомментировал решение Александр Богуцкий.
Площадка для переработки должна появиться до конца 2020 года.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Недалеко от Нефтекамска хотят построить завод по утилизации особо опасных отходов: жители вышли с протестами
Общество
Недалеко от Нефтекамска хотят построить завод по утилизации особо опасных отходов: жители вышли с протестами
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
ЖКХ
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
В России появится единый мусорный оператор
ЖКХ
В России появится единый мусорный оператор
В селах Башкирии остро стоит проблема с утилизацией твердых коммунальных отходов
Общество
В селах Башкирии остро стоит проблема с утилизацией твердых коммунальных отходов
В Балтачевском районе обнаружили свалку из 200 ртутных ламп
Общество
В Балтачевском районе обнаружили свалку из 200 ртутных ламп
В Башкирии из мусора планируют производить пластик и альтернативное топливо
Экономика
В Башкирии из мусора планируют производить пластик и альтернативное топливо
В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к новой системе утилизации мусора
Экономика
В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к новой системе утилизации мусора
В Башкирии мусор будут собирать по-новому
Общество
В Башкирии мусор будут собирать по-новому
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: