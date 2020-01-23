В Башкирии временно закроют АО "Мелеузовский сахарный завод"

Руководство ГК "Продимекс" приняло решение о временном закрытии АО "Мелеузовский сахарный завод" в Башкирии, говорится в сообщении ГК.



"Мелеузовский сахарный завод" будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времен. Все работники завода предупреждены о предстоящем увольнении заранее, всем им будут своевременно и в полном объеме выплачены причитающиеся в таких случаях компенсации. После возобновления работы завода бывшим сотрудникам гарантируется приоритетное право на трудоустройство", - говорится в сообщении.

Фото: anti-aging.ua

По данным компании, это решение обусловлено сложной ситуацией, сложившейся на российском сахарном рынке.