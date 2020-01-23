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В Башкирии временно закроют АО "Мелеузовский сахарный завод"

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Мелеузовский район
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В Башкирии временно закроют АО "Мелеузовский сахарный завод"

Руководство ГК "Продимекс" приняло решение о временном закрытии АО "Мелеузовский сахарный завод" в Башкирии, говорится в сообщении ГК.

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По данным компании, это решение обусловлено сложной ситуацией, сложившейся на российском сахарном рынке.
"Мелеузовский сахарный завод" будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времен. Все работники завода предупреждены о предстоящем увольнении заранее, всем им будут своевременно и в полном объеме выплачены причитающиеся в таких случаях компенсации. После возобновления работы завода бывшим сотрудникам гарантируется приоритетное право на трудоустройство", - говорится в сообщении.

Источник: www.interfax-russia.ru
Фото: anti-aging.ua
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