В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива
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В Башкирии цена дизтоплива выросла на 0,3 процента. Рост был зафиксирован экспертами Башкортостанстата начиная с 13 января.
Тем временем неизменными остаются цены на другие виды топлива. По Республике Башкортостан цена одного литра бензина марки АИ-95 составляет 45 рублей 6 копеек, АИ-92 - 42 рубля 16 копеек. Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом АИ-98, автолюбителям придется выложить 50 рублей 16 копеек.
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