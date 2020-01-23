В Башкирии за неделю выросла цена дизтоплива

В Башкирии цена дизтоплива выросла на 0,3 процента. Рост был зафиксирован экспертами Башкортостанстата начиная с 13 января.



В настоящее время средняя цена за литр дизтоплива составляет 46 рублей 82 копейки. Цены актуальны по состоянию на 20 января.Тем временем неизменными остаются цены на другие виды топлива. По Республике Башкортостан цена одного литра бензина марки АИ-95 составляет 45 рублей 6 копеек, АИ-92 - 42 рубля 16 копеек. Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом АИ-98, автолюбителям придется выложить 50 рублей 16 копеек.