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В Башкирии «Башсельхозтехнику» передадут частникам

Добавлено: 24.01.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии «Башсельхозтехнику» передадут частникам

Крупнейший в Башкирии поставщик техники для агропредприятий «Башсельхозтехника» будет приватизирован. Соответствующие поправки в программу приватизации до 2020 года утвердил глава республики.

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Как уточняет «РБК-Уфа», стоимость основных средств «Башсельхозтехники» оценивается в 81,22 млн рублей. О форме приватизации пока уточнений нет. Предприятие могут преобразовать в ООО или АО.

Предприятие было образовано в 1995 году в результате слияния «Башагроснаб» и «Башагропроммеханизация». Фирма приобретает технику для сельхозпредприятий, а также оказывает услуги по ремонту. Является официальным дилером производителей техники в России и СНГ, с ними же развивает собственное сборочное производство.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: bshte.ru
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