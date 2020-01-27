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Налоговый вычет за обучение: как его получить

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 98
Рубрика: Экономика
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Налоговый вычет за обучение: как его получить

За обучение в высшем учебном заведении, автошколе и даже в спортшколе можно получить налоговый вычет. Как это сделать наиболее выгодно — читайте инструкцию.

Как сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ, лучше всего оплачивать обучение по частям, а не единовременно — так будет гораздо выгоднее. Если вы, к примеру, сразу выложите 300 тысяч рублей за три года обучения, то в результате получите столько же, сколько получили бы, отдав 120 тысяч. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать по 100 тысяч.

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Итак, за что можно получить налоговый вычет? Можно рассчитывать на налоговый вычет, если вы оплатили свое обучение, своего ребенка (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет), своего бывшего подопечного (до 24 лет), брата или сестры (до 24 лет). Здесь есть один важный момент. Если вы оплачиваете свое обучение, то форма обучения значения не имеет — она может быть и очной, и заочной. Если же речь идет об обучении ребенка, подопечного и т.д., то вычет предоставляется только при очной форме обучения.

Вычет можно получить за обучение в вузе, за оплату детского сада, спортшколы, автошколы, курсов иностранного языка и других. У учреждения, где планируете обучаться вы или ваш ребенок (подопечный и т.д.), должна быть лицензия. Образовательное учреждение может быть государственным или частным.

В налоговом вычете откажут в том случае, если при оплате обучения использовался материнский капитал.

Какие документы нужно предоставить для получения налогового вычета? Вот их список: справка 2-НДФЛ; налоговая декларация по форме 3-НДФЛ; заявление о возврате; договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг; платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.);

Если вы платите за обучение ребенка (подопечного и др.), то к списку документов добавьте справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (форма обучения может быть не указана в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг); свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства; документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

Налоговый вычет предоставляется за три прошедших года.


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Источник: www.i-gazeta.com
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