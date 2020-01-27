Налоговый вычет за обучение: как его получить
За обучение в высшем учебном заведении, автошколе и даже в спортшколе можно получить налоговый вычет. Как это сделать наиболее выгодно — читайте инструкцию.
Как сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ, лучше всего оплачивать обучение по частям, а не единовременно — так будет гораздо выгоднее. Если вы, к примеру, сразу выложите 300 тысяч рублей за три года обучения, то в результате получите столько же, сколько получили бы, отдав 120 тысяч. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать по 100 тысяч.
Вычет можно получить за обучение в вузе, за оплату детского сада, спортшколы, автошколы, курсов иностранного языка и других. У учреждения, где планируете обучаться вы или ваш ребенок (подопечный и т.д.), должна быть лицензия. Образовательное учреждение может быть государственным или частным.
В налоговом вычете откажут в том случае, если при оплате обучения использовался материнский капитал.
Какие документы нужно предоставить для получения налогового вычета? Вот их список: справка 2-НДФЛ; налоговая декларация по форме 3-НДФЛ; заявление о возврате; договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг; платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.);
Если вы платите за обучение ребенка (подопечного и др.), то к списку документов добавьте справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (форма обучения может быть не указана в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг); свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства; документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.
Налоговый вычет предоставляется за три прошедших года.
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