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Минтруда России предложило снизить величину МРОТ

Добавлено: 29.01.20
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Рубрика: Экономика
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Минтруда России предложило снизить величину МРОТ

Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10609 рублей на душу населения, 11510 рублей — для трудоспособного населения, 8788 рублей — для пенсионеров, 10383 рублей — для детей. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к III кварталу на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11012 рублей на душу населения, снизившись с 11185 рублей во II квартале.

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«Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — отмечается в документе.
Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины, говорится в пояснительной записке.
«Так, в среднем за IV квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу столовую — на 19,6%, лук репчатый — на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%», — отметили в Минтруде.
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Источник: www.bashinform.ru
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