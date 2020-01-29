Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»

«Миякимолзавод», выпускающий молочную продукцию под брендом «Белое облако», не работает уже больше 10 дней. Об этом сообщил директор предприятия Амир Исхаков на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.





Предприниматель рассказал, что причина остановки деятельности завода заключается в «больших сложностях с оборотными средствами». Для возобновления работы необходимы инвесторы. Переговоры с ними уже ведутся, но пока безрезультатно.

– Предприятие должно заработать, а люди – вернуться на свои рабочие места. Ну и, конечно, все долги по зарплате должны быть выплачены, – сказал глава Башкирии.

Всего на предприятии работает 150 человек. Они попросили руководителя республики помочь с запуском производства, чтобы не остаться без работы. Хабиров взял ситуацию под личный контроль и поручил разобраться с проблемой главе Минсельхоза Ильшату Фазрахманову.