Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»

Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 32
Рубрика: Экономика
Теги: Миякинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»

«Миякимолзавод», выпускающий молочную продукцию под брендом «Белое облако», не работает уже больше 10 дней. Об этом сообщил директор предприятия Амир Исхаков на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Предприниматель рассказал, что причина остановки деятельности завода заключается в «больших сложностях с оборотными средствами». Для возобновления работы необходимы инвесторы. Переговоры с ними уже ведутся, но пока безрезультатно.

В Миякинском районе построят новую школу с детсадом

Читайте также:

В Миякинском районе построят новую школу с детсадом
Всего на предприятии работает 150 человек. Они попросили руководителя республики помочь с запуском производства, чтобы не остаться без работы. Хабиров взял ситуацию под личный контроль и поручил разобраться с проблемой главе Минсельхоза Ильшату Фазрахманову.
– Предприятие должно заработать, а люди – вернуться на свои рабочие места. Ну и, конечно, все долги по зарплате должны быть выплачены, – сказал глава Башкирии.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
Политика
Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
Политика
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
Радий Хабиров пообещал поддержать УМПО
Политика
Радий Хабиров пообещал поддержать УМПО
635 млн рублей: в Башкирии сложилась тяжелая ситуация с долгами по зарплате
Политика
635 млн рублей: в Башкирии сложилась тяжелая ситуация с долгами по зарплате
Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов активнее работать с и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэлем Яппаровым
Политика
Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов активнее работать с и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэлем Яппаровым
Радий Хабиров поручил разобраться республиканской прокуратуре с семейным бизнесом «Башавтотранса»
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться республиканской прокуратуре с семейным бизнесом «Башавтотранса»
Рустэм Хамитов взял под контроль завершение капремонта роддома в Белебее
Общество
Рустэм Хамитов взял под контроль завершение капремонта роддома в Белебее
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: