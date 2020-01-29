В Уфе отложили открытие бассейна в Инорсе из-за ряда нарушений в строительстве

До 8 февраля в новом бассейне в микрорайоне Инорс строители обещали устранить все недочеты. В частности, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко отметила, что в здании начала протекать кровля из-за того, что листы на крыше не были закреплены. По предварительным данным, официальное открытие было запланировано на 1 февраля.







В пресс-службе госкомитета по строительству и архитектуре пояснили, что сегодня строительно-монтажные работы на объекте (25-ти метровый бассейн в мкр. «Инорс») завершены. Необходимое оборудование уже установлено и прошло технические испытания. По итогам работы комиссии Госжилнадзора Башкирии были даны предписания по устранению замечаний.

«В настоящий момент идет работа по устранению замечаний. В соответствии с планом – работы по устранению замечаний будут выполнены до 8 февраля текущего года. Также отметим, что в ходе поэтапного устранения замечаний сразу же будет приглашаться комиссия комитета», — сообщили в пресс-службе ведомства.



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Двери для первых посетителей бассейна планируется открыть до конца февраля 2020 года.