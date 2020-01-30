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В Башкирии реанимируют «Миякимолзавод» (бренд «Белое облако»)

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 1
Рубрика: Экономика
Теги: Миякинский район
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В Башкирии реанимируют «Миякимолзавод» (бренд «Белое облако»)

Крупный башкирский молокопереработчик — АО «Миякимолзавод» (бренд «Белое облако»), заморозивший в январе производство из-за недостатка оборотных средств, может получить финансовую помощь госинвесткомпании «Региональный фонд».

Вопрос обсуждался сегодня на инвестиционном часе с участием главы республики Радия Хабирова и вице-премьера, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

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Глава региона поручил правительству до середины февраля проработать вопрос выделения компании займа «Регионального фонда» (управляет пакетами Башкирии в коммерческих предприятиях).

Глава минсельхоза сообщил, что инвестором завода в перспективе может быть местный фермер Ралис Махиянов, который готов погасить текущий долг АО и восполнить дефицит оборотных средств. Сумма займа фонда и вложений фермера не уточняется.

Ранее руководство предприятия оценивало дефицит средств в 150 млн руб. и заявляло о готовности передать в залог инвестору акции и активы АО.

Источник: www.kommersant.ru
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