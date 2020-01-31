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В Башкирии к 1 октября 2020 года все перевозчики должны оформить транспорт в едином стиле

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 87
Рубрика: Экономика
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В Башкирии к 1 октября 2020 года все перевозчики должны оформить транспорт в едином стиле

Глава Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, когда транспорт в республике придет к единому стилю.

На встрече главы Гостранса РБ со всеми официальными перевозчиками республиками был поднят вопрос о переходе к единому дизайну транспорта и использование кассовых аппаратов. На обсуждении были представители 73 компаний.

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Тимур Мухаметьянов отметил, что переход к новому стилю будет поэтапным, но к 1 октября 2020 года все перевозчики должны оформить свой подвижной состав так, как написано в брендбуке.

Глава ведомства сообщил, что перевозчикам передали брендбук «Транспорт Башкортостана» — описание концепции общественного транспорта республики. В документе прописаны правила использования логотипа и общения с потребителями.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с 1 июля штраф за неприменение кассовых аппаратов в автобусах составит 30 тыс. руб. при первом случае, и до 1 млн руб. — во второй.
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Источник: www.bashinform.ru
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