В селах Башкирии в 2020 году заасфальтируют 113 км дорог на сумму 900 млн рублей

В прошлом году, по словам чиновника, работы по программе были выполнены в 58 населённых пунктов, практически во всех районах Башкирии. Было уложено почти 95 км асфальта на сумму 691 млн рублей.
Реализация программы запланирована до 2024 года. Она включает в себя асфальтирование центральных улиц сел, по которым проходит транзитный транспорт свыше 600 автомобилей в сутки, а также улиц населённых пунктов, где проживает более тысячи человек. До указанного срока планируется отремонтировать 564 км дорог.