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В селах Башкирии в 2020 году заасфальтируют 113 км дорог на сумму 900 млн рублей

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Экономика
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В селах Башкирии в 2020 году заасфальтируют 113 км дорог на сумму 900 млн рублей

В рамках реализации республиканской программы «Родная улица» в Башкирии в 2020 году планируется заасфальтировать 113 км дорог в некоторых сельских населённых пунктах на сумму более 900 млн рублей.

Об этом 3 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал председатель гостранса Тимур Мухаметьянов.

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В прошлом году, по словам чиновника, работы по программе были выполнены в 58 населённых пунктов, практически во всех районах Башкирии. Было уложено почти 95 км асфальта на сумму 691 млн рублей.

Реализация программы запланирована до 2024 года. Она включает в себя асфальтирование центральных улиц сел, по которым проходит транзитный транспорт свыше 600 автомобилей в сутки, а также улиц населённых пунктов, где проживает более тысячи человек. До указанного срока планируется отремонтировать 564 км дорог.

Источник: ufa.aif.ru
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