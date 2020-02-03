В Башкирии запустят передвижную лабораторию по исследованию меда

Башкирским пчеловодам больше не нужно чипировать каждый свой улей. Теперь одного чипа на всю пасеку будет достаточно. В этом году медовую отрасль республики ожидают серьезные перемены.







Прежде всего, обещают запустить долгожданную лабораторию меда стоимостью около 100 миллионов рублей, которая позволит нам, наконец, полноценно экспортировать башкирский мед. А пока уже запустили в работу мобильную лабораторию на колесах, уникальную для России.

«Он нам дает объемное изображение, что позволяет нам отличить его от других клещей, которые могут быть на пчелах. Мы считаем, сколько у них ножек».Именно эта лаборатория выезжала минувшим летом в районы, где было зафиксировано массовое отравление пчел после химобработки рапсовых полей. Тогда исследования на месте позволили исключить вирусную и бактериальную причины гибели.

«Таких аналогов по исследованию болезней пчел в РФ нету, эта лаборатория оборудована необходимыми приборами, которые позволяют в короткое время исключить инфекционные болезни».В этом году по всей России планируют ужесточить контроль за применением пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве, чтобы не допустить повторения "химического терроризма", как его назвали пчеловоды.

«На законодательном федеральном уровне должны быть какие-то внесены поправки, которые могут регулировать отношения участников этой отрасли, чтобы в будущем такие ситуации не возникали».

«50 пчелосемей – это одна пасека, пять пчелосемей – это тоже одна пасека. На пасеку только один паспорт, присваивается вот такой идентификационный номер. Не на каждую пчелосемью, а один, внутри – чип электронный, все данные вбиваются в единую базу данных».И, пожалуй, главное событие, которого ждут пчеловоды в этом году – открытие в Уфе лаборатории международного уровня. Она позволит исследовать башкирский мед по европейским стандартам и экспортировать его. Ранее за границей наш мед сжигали тоннами из-за обнаруженных антибиотиков. Для новой лаборатории в Уфе закупают и устанавливают немецкое и японское оборудование на общую сумму около 100 миллионов рублей.









Это единственная в стране передвижная лаборатория, полностью оборудованная для исследования болезней пчел и качества меда. Ее главное преимущество в том, что в экстренном случае она может выехать в любой район республики и уже в течение нескольких часов поставить диагноз.Клещ варроа – один из главных пчелиных "убийц". Он способен вызвать стопроцентную гибель в улье, если вовремя не начать лечение. Современный стереоскопический микроскоп в мобильной лаборатории позволяет сразу определить тип паразита и так называемый "процент заклещеванности" ульев.Еще одно важное нововведение – теперь пчеловодам не нужно чипировать каждый свой улей, достаточно одного чипа на всю пасеку, в сочетании с ветеринарным паспортом. Это позволит исключить ввоз инфицированных пчел из других регионов.

Ранис Гайнелянов, директор Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории:



«Планируем проводить скрининговые исследования – то есть в течение четырех часов мы сможем дать, есть наличие антибиотиков или нет».



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Новую лабораторию разделят на так называемую заразную зону – для диагностики болезней пчел и зону чистую – как раз для проверки качества меда – на 140 видов антибиотиков, соли тяжелых металлов, пестициды, гербициды и так далее. При этом здесь не будут исследовать другие продукты, только мед – это позволит исключить погрешности. Все эти реформы в отрасли, надеются пчеловоды, позволят достойно провести «Апимондию» в следующем году и, наконец, вывести экспорт башкирского меда на достойный уровень.Автор: Юлия Нигматуллина