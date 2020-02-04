Ветеринары Башкирии получат для работы смартфоны, которые заменят традиционные амбулаторные карты

К 2021 году все ветеринарные участки Башкирии получат мобильные устройства, которые заменят традиционные амбулаторные карты.







Смартфон разработан впервые специально по заказу республики и сейчас проходит тестирование, сообщил начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин. 40 приборов уже работают в пилотном режиме в Стерлитамакском районе и Башкирском государственном аграрном университете.

«Это водонепроницаемый противоударный смартфон с двумя сим-картами. В нем установлено мобильное приложение, позволяющее, в частности, быстро подтвердить благополучие животного, определить его владельца, — рассказал Азат Зиганшин. — Прибор оснащен сканерами для считывания электронных подкожных чипов, штрих- и QR-кодов различных модификаций. Также у специалистов есть возможность с его помощью предоставлять отчетность в электронном виде».

Фото: Управление ветеринарии РБ

Цена одного такого прибора — около 40 тысяч рублей, отметил главный ветеринар республики. Учитывая, что в Башкирии действует 521 ветеринарный участок, минимальная сумма, необходимая для обеспечения каждого, составляет почти 21 млн рублей.