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В Калтасинском районе начала работу новая современная ферма

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Калтасинский район
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В Калтасинском районе начала работу новая современная ферма

В эксплуатацию введена первая очередь объектов комплекса, и сейчас здесь содержится 750 нетелей из Дании – в скором времени они принесут потомство.

Пока в родильном отделении на 170 мест пусто. До первого отела еще рано. Но в конце февраля коровы уже начнут приносить потомство на новой ферме в Калтасинском районе. Здесь построены еще не все объекты, однако полноценно функционировать предприятие начнет уже совсем скоро.

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Рустам Ахмадиев, заведующий животноводческим комплексом:
«Мы рассчитываем с данных коров получить 28 литров молока в сутки. С каждой коровы. Годовой надой молока будет минимум 8,5 тысяч. Это на первую лактацию. А дальше на вторую будет уже больше. Мы ожидаем еще 250 голов КРС в конце февраля».
Правда, пока к буренкам посторонних не допускают. Они находятся в отдельном коровнике. В доильном зале все автоматизировано. Специальный щит настроен считывать информацию с ошейника заходящей коровы. Поэтому сразу будет видно, сколько молока и какого качества дала та или иная буренка.

Доильную установку планируют запустить в течение 2 недель. Одновременно она сможет обслуживать 48 коров. А это примерно 1900 буренок в смену.

С тем, как продвигаются работы, на днях ознакомился министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Сейчас на ферме уже есть два коровника на 600 голов каждый, телятники, комбикормовый цех, сенохранилища. Ввести в эксплуатацию все объекты должны в 2021 году. Здесь появится около 100 рабочих мест. Ферма станет частью большого комплекса, в которой входит также молочный завод и производство сыров твердых сортов в Янаульском районе. Общий объем инвестиций – более 2 млрд рублей.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан:
«Молочное скотоводство должно быть индустриальным. Сегодня требования к молочной продукции жесткие. Поэтому молочные заводы требуют молоко не просто высшего сорта, мы называем его евростандартом. Только здесь этого можно достигнуть. Мы обязаны к 2025 году 21 такую ферму построить и запустить».
Спрос на сырье калтасинских фермеров хороший. Один из местных сельскохозяйственных кооперативов ежедневно сдает по 5 тонн молока уфимскому производителю. И в дальнейшем здесь планируют нарастить объемы.

Гульнара Иштирякова, главный зоотехник сельскохозяйственного кооператива:

«На сегодняшний день у нас поголовье 840 голов, из низ 320 голов дойных. В 2019 году надой на 1 корову составил 5400 кг на одну корову. В планах через 2-3 года дойти до 8-9 тысяч».
Во время теоретической части семинара-совещания, в котором приняли участие руководители хозяйств из нескольких районов, говорили об итогах 2019 года и планах на этот год. В частности, о росте закупочных цен. Из зала прозвучал вопрос, как сбывать свое сырье мелким фермерам. Выход есть – объединиться в кооператив и доставлять молоко переработчику. К тому же некоторые заводы готовы компенсировать фермерам транспортные расходы.
Автор: Эмиль Бассареев

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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