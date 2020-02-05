В уфимском микрорайоне Инорс открылся новый бассейн
5 февраля в микрорайоне Инорс Калининского района состоялось открытие бассейна, расположенного на бульваре Тухвата Янаби.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов, глава Администрации ГО г.Уфа Ульфат Мустафин, а также депутаты Государственного собрания – Курултай РБ, Совета городского округа город Уфа.
Приветствуя участников мероприятия, Андрей Назаров подчеркнул, что ближайшие 3-4 года в республике планируется построить еще 16 бассейнов.
По традиции первый показательный заплыв ознаменовал открытие бассейна.
Также гости осмотрели спортивный объект, тренажерный зал и медицинский пункт. Новый бассейн примет детей для занятий плаванием и профессиональных спортсменов. Здесь в одну смену смогут заниматься 48 человек, чаша бассейна составляет 10х25 метров и включает в себя 4 дорожки, общая площадь объекта – более 3 000 квадратных метров.
Бассейн оснащен современной системой очистки воды, душевыми комнатами, раздевалками. Также здесь расположились гардероб, кабинет врача, административные помещения, кабинеты для тренеров, комнаты для персонала, трибуны на 100 мест и другие помещения.
Отметим, что данный бассейн предназначен для учебно-тренировочных занятий, обучения детей плаванию и проведения соревнований регионального значения.