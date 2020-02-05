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В уфимском микрорайоне Инорс открылся новый бассейн

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Экономика
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В уфимском микрорайоне Инорс открылся новый бассейн

5 февраля в микрорайоне Инорс Калининского района состоялось открытие бассейна, расположенного на бульваре Тухвата Янаби.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов, глава Администрации ГО г.Уфа Ульфат Мустафин, а также депутаты Государственного собрания – Курултай РБ, Совета городского округа город Уфа.

Приветствуя участников мероприятия, Андрей Назаров подчеркнул, что ближайшие 3-4 года в республике планируется построить еще 16 бассейнов.

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- Мы будем делать все для того, чтобы наши жители занимались спортом. Мы построим достаточно большое количество уникальных дворцов спорта и ряд других объектов, которые дадут возможность жителям республики становиться олимпийскими чемпионами, быть лидерами в спорте, повышать престиж нашего региона, - добавил он.
Глава Администрации ГО г.Уфа Ульфат Мустафин, в свою очередь, поздравил жителей микрорайона Инорс с открытием нового бассейна.
- Мы понимаем, что в городе необходимы спортивные объекты, чтобы наши дети занимались спортом, вели здоровый образ жизни, развивались и становились чемпионами, - сказал Ульфат Мустафин.
Также он сообщил, что в будущем в микрорайоне Шакша будет построен бассейн.

По традиции первый показательный заплыв ознаменовал открытие бассейна.

Также гости осмотрели спортивный объект, тренажерный зал и медицинский пункт. Новый бассейн примет детей для занятий плаванием и профессиональных спортсменов. Здесь в одну смену смогут заниматься 48 человек, чаша бассейна составляет 10х25 метров и включает в себя 4 дорожки, общая площадь объекта – более 3 000 квадратных метров.

Бассейн оснащен современной системой очистки воды, душевыми комнатами, раздевалками. Также здесь расположились гардероб, кабинет врача, административные помещения, кабинеты для тренеров, комнаты для персонала, трибуны на 100 мест и другие помещения.

Отметим, что данный бассейн предназначен для учебно-тренировочных занятий, обучения детей плаванию и проведения соревнований регионального значения.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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