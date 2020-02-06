В Башкирии оформить ДТП можно будет через онлайн-сервис
В ближайшее время жители Башкирии смогут оформлять дорожно-транспортные происшествия онлайн, сообщили в Нацбанке республики.
Такая опция станет им доступна сразу после того, как завершится тестирование приложения «Помощник ОСАГО» в пяти регионах-пилотах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
При этом, если житель Башкирии приехал в один из этих регионов-пилотов и попал в ДТП на своем автомобиле, то он уже сейчас может воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО».
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Все введенные данные попадут в базу Российского союза автостраховщиков (РСА). На мобильное приложение должно прийти уведомление об успешной отправке данных, после чего они смогут уехать с места аварии.
Причем, существует два варианта оформления ДТП – с фотофиксацией или без нее. В первом случае максимальная выплата составит 400 тысяч рублей, во втором – порядка 100 тысяч рублей.
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