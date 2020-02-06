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В Башкирии оформить ДТП можно будет через онлайн-сервис

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии оформить ДТП можно будет через онлайн-сервис

В ближайшее время жители Башкирии смогут оформлять дорожно-транспортные происшествия онлайн, сообщили в Нацбанке республики.

Такая опция станет им доступна сразу после того, как завершится тестирование приложения «Помощник ОСАГО» в пяти регионах-пилотах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

При этом, если житель Башкирии приехал в один из этих регионов-пилотов и попал в ДТП на своем автомобиле, то он уже сейчас может воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО».

«Такое приложение позволяет оперативно, без вызова сотрудников ГИБДД и без бумажной волокиты оформить извещение о ДТП через смартфон. «Помощник ОСАГО» за три месяца установили на свои гаджеты около 1,5 тысячи жителей нашего региона», — констатировал управляющий Нацбанка по Башкирии Марат Кашапов.Воспользоваться этим приложением, можно, если участниками ДТП стали два автомобиля, их владельцы относятся к категории физических лиц и имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг.
У них также не должно быть разногласий по обстоятельствам ДТП и перечню повреждений.
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Мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников дорожной аварии. С помощью приложения водители вносят информацию о себе, обстоятельствах аварии, повреждениях автомобилей. Электронный помощник автоматически определит координаты места ДТП, время заполнения формы, подскажет, какие фотографии нужно загрузить. Часть данных, необходимых для оформления извещения, программа возьмет из профилей водителей на портале Госуслуг.

Все введенные данные попадут в базу Российского союза автостраховщиков (РСА). На мобильное приложение должно прийти уведомление об успешной отправке данных, после чего они смогут уехать с места аварии.

Причем, существует два варианта оформления ДТП – с фотофиксацией или без нее. В первом случае максимальная выплата составит 400 тысяч рублей, во втором – порядка 100 тысяч рублей.


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Источник: www.bashinform.ru
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