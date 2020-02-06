Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе на базе санатория «Салют» построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

В Уфе на базе санатория «Салют» построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

Добавлено: 06.02.20
Просмотров: 49
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе на базе санатория «Салют» построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

В столице Башкирии появится новый реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Он будет располагаться на базе уфимского санатория «Салют». Об этом сообщил Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях. 

В новом корпусе здравницы будет 100 койко-мест для постоянного пребывания пациентов, также 250 ребятишек смогут посещать дневной стационар. Руководитель региона отметил, что 6 февраля стартовал аукцион по подбору подрядчика. 

В городе Октябрьский открылась учебная квартира для инвалидов

Читайте также:

В городе Октябрьский открылась учебная квартира для инвалидов
«Сегодня начинаем аукцион по подбору подрядчика на строительство нового корпуса уфимского санатория «Салют», где будет располагаться реабилитационный центр для детей с особенностями развития. В нём будет 100 койко-мест для постоянного пребывания и ещё 250 детишек смогут ежедневно посещать дневной стационар центра. Очень важно, чтобы здание понравилось юным пациентам, поэтому я попросил проектировщиков сделать его ярким и современным. Вот такую картинку они нарисовали. Что ж, в этом году выходим на стройплощадку, как я и обещал родителям детей», — сообщил Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Радия Хабирова
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Общество
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
В Башкирии открылся первый в республике геронтологический центр
Здравоохранение
В Башкирии открылся первый в республике геронтологический центр
В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"
Общество
В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"
Руководство Башкирии планирует спасти детский лагерь "Салют"
Общество
Руководство Башкирии планирует спасти детский лагерь "Салют"
В Уфе открыли новый корпус психотерапевтического диспансера на 110 койко-мест
Здравоохранение
В Уфе открыли новый корпус психотерапевтического диспансера на 110 койко-мест
В уфимском поселке Максимовка строится ФАП
Здравоохранение
В уфимском поселке Максимовка строится ФАП
В Баймакском районе продолжится реконструкция санатория "Талкас"
Здравоохранение
В Баймакском районе продолжится реконструкция санатория "Талкас"
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Спорт
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: