В Уфе на базе санатория «Салют» построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

В столице Башкирии появится новый реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Он будет располагаться на базе уфимского санатория «Салют». Об этом сообщил Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях.







В новом корпусе здравницы будет 100 койко-мест для постоянного пребывания пациентов, также 250 ребятишек смогут посещать дневной стационар. Руководитель региона отметил, что 6 февраля стартовал аукцион по подбору подрядчика.

«Сегодня начинаем аукцион по подбору подрядчика на строительство нового корпуса уфимского санатория «Салют», где будет располагаться реабилитационный центр для детей с особенностями развития. В нём будет 100 койко-мест для постоянного пребывания и ещё 250 детишек смогут ежедневно посещать дневной стационар центра. Очень важно, чтобы здание понравилось юным пациентам, поэтому я попросил проектировщиков сделать его ярким и современным. Вот такую картинку они нарисовали. Что ж, в этом году выходим на стройплощадку, как я и обещал родителям детей», — сообщил Радий Хабиров.

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Фото: с личной страницы Радия Хабирова