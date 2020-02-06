В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
В России с 2020 года заработала сельская ипотека. Она позволяет жителям оформить льготные кредиты под 3% годовых.
В Башкортостане льготная ипотека будет выдаваться под 0,1% годовых, заявил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, заявок от жителей поступило уже очень много.
Главное и единственное серьезное условие сельской ипотеки заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме.
Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей. Чтобы стать участником программы, нужно сделать первоначальный взнос не менее 10%. Сельскую ипотеку граждане России могут получить один раз в жизни. Оформить ее можно будет сроком до 25 лет.