В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых

В России с 2020 года заработала сельская ипотека. Она позволяет жителям оформить льготные кредиты под 3% годовых.







В Башкортостане льготная ипотека будет выдаваться под 0,1% годовых, заявил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, заявок от жителей поступило уже очень много.

«В программе готовы участвовать 16 банков. Ключевую ставку закрывает федеральный бюджет, а республика будет закрывать оставшуюся часть до 0,1%», — отметил глава аграрного ведомства на полях всероссийского семинар-совещания, посвященного вопросам комплексного развития сельских территорий.

«Решение уже принято, осталось подготовить нормативную документацию. Мы поддерживаем эту инициативу, хорошо, что у региона есть возможность и желание дополнительно снижать процентную ставку для населения», — отметила Оксана Лут.









По словам заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут федеральное ведомство завершает формирование списка банков-партнеров и в феврале начнется выдача сельских ипотечных кредитов.Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях. Благодаря программе к 2025 году свои жилищные условия могут улучшить более 200 тыс. семей. В этом году на финансирование программы из федерального бюджета выделят более 1 млрд рублей.

Главное и единственное серьезное условие сельской ипотеки заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме.



Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей. Чтобы стать участником программы, нужно сделать первоначальный взнос не менее 10%. Сельскую ипотеку граждане России могут получить один раз в жизни. Оформить ее можно будет сроком до 25 лет.