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В Башкирии для предпринимателей и юрлиц изменили правила получения разрешения на строительство

Добавлено: 07.02.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии для предпринимателей и юрлиц изменили правила получения разрешения на строительство

В  региональном Министерстве экономического развития и инвестиционной политики рассказали об изменениях, которые касаются правил получения разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и градостроительного плана земельного участка.

Теперь эти документы можно получить только в электронном виде. Новшества коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Как отметили в ведомстве, эта функция облегчит процедуру получения необходимых разрешений.

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«Это упростит выдачу документов путем создания единого механизма взаимодействия заявителя и разрешающих инстанций через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг», — прокомментировали в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.
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Источник: gorobzor.ru
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