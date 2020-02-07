В Башкирии для предпринимателей и юрлиц изменили правила получения разрешения на строительство

В региональном Министерстве экономического развития и инвестиционной политики рассказали об изменениях, которые касаются правил получения разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и градостроительного плана земельного участка.







Теперь эти документы можно получить только в электронном виде. Новшества коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как отметили в ведомстве, эта функция облегчит процедуру получения необходимых разрешений.

«Это упростит выдачу документов путем создания единого механизма взаимодействия заявителя и разрешающих инстанций через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг», — прокомментировали в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.

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