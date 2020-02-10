В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет могут рассчитывать на денежную поддержку от государства. Напомним, что малоимущими считаются семьи, в которых доход не превышает одного прожиточного минимума. В пресс-службе администрации Уфы озвучили сумму, которую будут получать такие семьи.







По сообщениям администрации, пособие на детей от 3 до 7 лет будет равняться половине прожиточного минимума. То есть в Башкирии сумма пособия составит около 4,9 тысяч рублей. Материальную помощь получат те семьи, которые подадут соответствующее заявление до 31 декабря 2020 года.



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Однако уточняется, что вне зависимости от даты подачи заявления вся сумма пособия будет выплачена с января 2020 года. При достижении ребёнком трёхлетнего возраста в 2020 вся сумма будет выплачена с дня, когда малышу исполнится 3 года. Администрация города пообещала, что будет проведена информационная кампания для разъяснения сроков и системы подачи заявления.