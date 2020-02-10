В России приступили к отслеживанию денежных переводов на карты россиян
Российские банки приступили к тестированию программного обеспечения, которое будет следить за переводами на карты.
Таким известием поделились с «Московской газетой» представители банковского сообщества. Об этом ранее сообщил новый премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. По его словам, доходы и расходы россиян будет отслеживать единая система. С 1 апреля нынешнего года в Федеральную налоговую службу будут поступать сведения об электронных кошельках, оформленных на физических лиц.
Помимо этого, налоговиков может заинтересовать покупка дорогой недвижимости или люксового автомобиля в том случае, если в налоговой декларации покупатель указал невысокий доход и уплатил мизерный налог. В этом случае будет доначислен НДФЛ и наложен штраф.
Таким образом, под пристальное внимание фискального ведомства попадают не только доходы, но и расходы граждан.
Эксперты связывают ужесточение налогового контроля с приходом в правительство России Михаила Мишустина, который, безусловно, знает, как повысить собираемость налогов. К тому же налоговая служба — одна из первых федеральных структур стала использовать электронную систему отслеживания платежей и применять электронные подписи.
Особенно нелегко придется работающим в сером секторе экономики. По разным оценкам, в этой сфере занято минимум 20 миллионов человек.
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