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В России приступили к отслеживанию денежных переводов на карты россиян

Добавлено: 10.02.20
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Рубрика: Экономика
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В России приступили к отслеживанию денежных переводов на карты россиян

Российские банки приступили к тестированию программного обеспечения, которое будет следить за переводами на карты.

Таким известием поделились с «Московской газетой» представители банковского сообщества. Об этом ранее сообщил новый премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. По его словам, доходы и расходы россиян будет отслеживать единая система. С 1 апреля нынешнего года в Федеральную налоговую службу будут поступать сведения об электронных кошельках, оформленных на физических лиц.

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Еще в прошлом году налоговики позаботились о легитимности своих действий: в недрах Минфина России подготовлено, а затем опубликовано письмо от 07.06.19 № 03-04-05/41947. Им руководствуются сотрудники налогового ведомства, осуществляя контроль банковских переводов физических лиц. И если они заметят, что денежный перевод не является подарком или родственной помощью, то начислят НДФЛ. Особенно это касается регулярных платежей, например, перечислений платы за аренду квартиры.

Помимо этого, налоговиков может заинтересовать покупка дорогой недвижимости или люксового автомобиля в том случае, если в налоговой декларации покупатель указал невысокий доход и уплатил мизерный налог. В этом случае будет доначислен НДФЛ и наложен штраф.

Таким образом, под пристальное внимание фискального ведомства попадают не только доходы, но и расходы граждан.

Эксперты связывают ужесточение налогового контроля с приходом в правительство России Михаила Мишустина, который, безусловно, знает, как повысить собираемость налогов. К тому же налоговая служба — одна из первых федеральных структур стала использовать электронную систему отслеживания платежей и применять электронные подписи.

Особенно нелегко придется работающим в сером секторе экономики. По разным оценкам, в этой сфере занято минимум 20 миллионов человек.


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Источник: www.i-gazeta.com
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