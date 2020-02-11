Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В детских садах Башкирии вырос размер максимальной платы

В детских садах Башкирии вырос размер максимальной платы

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 40
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
В детских садах Башкирии вырос размер максимальной платы

Соответствующее постановление правительства региона подписано Радием Хабировым 15 января.

В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад

Читайте также:

В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад
В Башкирии с 15 января изменился максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах. Правительственное постановление подписано главой республики.

Больше всех придется платить родителям, проживающим в Уфе, Уфимском районе и в Стерлитамаке – 145, 135 и 131 рублей в день, соответственно. Чуть меньше в Давлекановском и Янаульском районах – 128 и 122 рубля в день.

Наименьший размер максимальной оплаты установлен в Абзелиловском (65 рублей), в Аскинском (66 рублей) районах.

Источник: mkset.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад
Экономика
В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад
В России увеличится размер пособия для беременных
Общество
В России увеличится размер пособия для беременных
Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
Экономика
Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
Экономика
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
Экономика
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
Минобразования Башкирии сообщило об изменении оплаты за детские сады с начала 2019 года
Образование
Минобразования Башкирии сообщило об изменении оплаты за детские сады с начала 2019 года
Власти Башкирии обеспечат выплату зарплат не ниже МРОТ
Общество
Власти Башкирии обеспечат выплату зарплат не ниже МРОТ
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Общество
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: