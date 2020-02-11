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В Уфе трамваи могут стать главным общественным транспортом

Добавлено: 11.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе трамваи могут стать главным общественным транспортом

Главный архитектор города Уфы Олег Байдин заявил на встрече со СМИ, что трамваи станут главным общественным транспортом в городе.

Предполагается, что трамвайные пути соединят центр города и его север. Помимо этого, скоростные линии будут работать в микрорайонах Сипайлово, Инорс, в Зауфимье и Забелье. На данный момент специалисты разрабатывают конкретные схемы. 

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По словам Байдина, жильцы домов на улице Комсомольской выступают против того, чтобы под их окнами шумели трамваи. Тем не менее, главный архитектор убежден, что все изменится, когда люди убедятся, что новые электротранспорт будет бесшумным. Для финансирования проекта новых трамвайных путей планируется привлечь частных инвесторов или кредитные средства.

Источник: www.ufa.kp.ru
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