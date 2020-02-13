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В Миякинском районе возобновил работу молочный завод «Белое облако»

Добавлено: 13.02.20
Просмотров: 73
Рубрика: Экономика
Теги: Миякинский район
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В Миякинском районе возобновил работу молочный завод «Белое облако»

В Миякинском районе Башкирии возобновил работу молочный завод «Белое облако». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что к нему обратились местные жители, которые были обеспокоены судьбой предприятия.

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«Во время поездки в Миякинский район ко мне подошли местные жители. Они рассказали, что производитель молока «Белое облако» закрывается. Мне даже показалось, что ими двигало не только опасение потерять средства к существованию, но и обида за детище, в которое они душу вложили... Мы продумали решение, нашли инвестора и - приятная новость! - завод запустили, первые тонны миякинского молока уже продаются на прилавках наших магазинов. Особенно отрадно, что десятки сотрудников предприятия снова получили работу и уверенность в завтрашнем дне. Я прошу моих коллег, отраслевых замов и министров внимательно мониторить подобные ситуации. Нам нужно не только двигать новые проекты, но и беречь каждое действующее предприятие», — говорится в сообщении Радия Хабирова.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Радия Хабирова
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