Ипотека для сельских жителей в 2020 году: условия получения, куда обращаться

С января этого года у всех жителей Башкирии появилась возможность взять в ипотеку дом или квартиру в сельской местности под минимально низкий процент – от 0,1 до 3% годовых. Как это стало возможно, куда обращаться и какие есть «подводные камни» рассказали в «Башинформ».

Что это за программа?









Вы покупаете качественное жилье в сельской местности и платите за кредиты максимум три процента в год, а государство компенсирует банку так называемую «ключевую ставку», сейчас это 6% в год. То есть для банков это обычный ипотечный кредит, они ничего не теряют.

Кто может оформить сельскую ипотеку?

Какие условия участия?

Жилье находится в сельской местности.Можно купить новостройку, жилье на вторичном рынке, строить или достраивать дом.

Максимальная сумма кредита – три миллиона рублей.

Срок действия договора — до 25 лет.

Первоначальный взнос – от 10%. Можно использовать материнский капитал.

Покупка только по договору купли-продажи или договору долевого участия.

Договор с банком заключен после 1 января 2020 года.

Жилье должно быть пригодным для проживания, со всеми коммуникациями — электричеством, канализацией, водой, отоплением и газом.

Площадь жилья должна быть не меньше социальной нормы. Для одиноко проживающих граждан это 33 кв. метра, для семьи из двух человек — 42 кв. м, если в семье три и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Если вы берете кредит на строительство дома, нужно иметь в собственности участок. Если покупаете и дом, и участок, завершить стройку нужно в течение двух лет, а с подрядчиком заключать официальный договор.

Программу можно сочетать с другими. Например, если вы родите третьего ребенка, государство дополнительно к льготной ставке погасит еще 450 тысяч кредита.

В программе можно участвовать только один раз.

Что считается сельской местностью?









Башкирия будет дополнительно субсидировать банки, чтобы у нас в регионе ставка была минимальной – 0,1%. Об этом рассказал вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов﻿.Полные правила прописаны в Постановлении правительства РФ от 30.11.19 № 1567﻿.Общих требований к семейному положению, месту регистрации и социальному статусу нет. Участвовать в программе могут все желающие: холостые мужчины или женщины, молодые пары, семьи с одним или тремя детьми, молодежь и люди среднего возраста. Жить в селе необязательно – вы можете быть прописаны в городе.Требования выдвигает и сам банк. Кто-то смотрит на возраст, кто-то на постоянное место работы, но для всех важна кредитная история и официальный стабильный доход.Одобрить кредит – право, а не обязанность банка.Для «сельской ипотеки» подходит жилье в селе, деревне, хуторе, рабочем поселке (кроме тех, что на территории Уфы), поселке городского типа.

Это необязательно далеко от города. Например, поселки Дорогино и Булгаково — это часть Уфимского района и жилье там попадает под программу. А Князево — деревня в составе Калининского района Уфы, следовательно, получить льготный кредит по программе там нельзя.



Не получится оформить ипотеку и в частном секторе на территории города.Чтобы не получилось так, что вы потратили время, купили участок, а на дом дешевый кредит не дают, заранее уточняйте «подведомственность» земли в банке, куда будете обращаться.

Куда обращаться?



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Планируется, что в программе примут участие 16 банков. Но они пока только оформляют необходимые для этого документы. Список обещают согласовать до 15 марта. Предварительно, в списке точно будет «Россельхозбанк». Так что пока у вас есть время подумать и подобрать подходящие вам варианты.