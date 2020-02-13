Премьер-министр Мишустин считает ипотеку в России слишком дорогой
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотека остается слишком дорогой для жителей. По его мнению, ставка должна опуститься до 8%. Об этом сообщает «ТАСС».
Политик отметил, что нынешнее положение дел в этой сфере не способно помочь улучшить жилищные условия россиян. Он поручил обсудить возможности упрощения порядка рефинансирования.
«Я просил бы Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.Ранее сообщалось, что в республике появится сельская ипотека под 0,1 %. Рекомендации по ее получению можно узнать здесь.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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