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В Башкирии железнодорожным сообщением хотят соединить Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии железнодорожным сообщением хотят соединить Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель

В Башкирии хотят построить новую железнодорожную ветку, которая свяжет Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель. Перспективы проекта обсудили председатель Гостранса республики Тимур Мухаметьянов и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Предполагается, что железная дорога объединит три речных порта в Уфе, Бирске и Агидели, что даст толчок развитию последнего. Появится возможность перемещения грузов с железнодорожного транспорта на водный.

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- Кроме того, строительство данной железнодорожной ветки обеспечит развитие предприятий топливно-энергетического комплекса, лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Калтасинском районах, а также в городе Агидель, - говорится на сайте госкомтранса Башкирии.
Подписание соглашения по этой ветке намечено на сентябрь текущего года.

Источник: www.ufa.kp.ru
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