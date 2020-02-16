В Башкирии железнодорожным сообщением хотят соединить Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель

В Башкирии хотят построить новую железнодорожную ветку, которая свяжет Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель. Перспективы проекта обсудили председатель Гостранса республики Тимур Мухаметьянов и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.







Предполагается, что железная дорога объединит три речных порта в Уфе, Бирске и Агидели, что даст толчок развитию последнего. Появится возможность перемещения грузов с железнодорожного транспорта на водный.

- Кроме того, строительство данной железнодорожной ветки обеспечит развитие предприятий топливно-энергетического комплекса, лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Калтасинском районах, а также в городе Агидель, - говорится на сайте госкомтранса Башкирии.

Подписание соглашения по этой ветке намечено на сентябрь текущего года.