Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Стерлитамаке хотят построить частное наземное метро

В Стерлитамаке хотят построить частное наземное метро

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 62
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
В Стерлитамаке хотят построить частное наземное метро

Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин планирует построить в Стерлитамаке наземное метро. С соответствующим предложением он обратился в правительство Башкирии, где в течение месяца ему должны дать официальный ответ. Такой вид транспорта коммерсант хочет создать полностью на частной основе без финансирования государства.

При этом предполагается, что вся инфраструктура метро будет находиться в руках частной компании. Линия, расположенная на эстакадах, составит примерно 10 километров. Все расходы, связанные со строительством, Ринат Бичурин предполагает окупить с помощью оплаты проезда и сдачи некоторых площадей в аренду предпринимателям.

В Башкирии железнодорожным сообщением хотят соединить Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель

Читайте также:

В Башкирии железнодорожным сообщением хотят соединить Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель
Позднее планируется связать наземным метро три города: Стерлитамак, Салават и Ишимбай. При строительстве предприниматель хочет вдохновляться примерами европейских городов - Лилль, Ренн и Лозанна, - там поезда метро управляются из единого диспетчерского пункта без участия машинистов. Известно, что Ринат Бичурин выступает с аналогичным предложением и для других российских городов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику
Экономика
В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику
Из карьера в Сибае предлагают сделать отель
Общество
Из карьера в Сибае предлагают сделать отель
Бизнесмена из Стерлитамака оштрафовали за нарушение миграционного законодательства
Происшествия
Бизнесмена из Стерлитамака оштрафовали за нарушение миграционного законодательства
В Башкирии вводится безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Экономика
В Башкирии вводится безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Это интересно
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
В Стерлитамаке жители города смогут увидеть электробус
Это интересно
В Стерлитамаке жители города смогут увидеть электробус
По поручению Радия Хабирова в ряде городов Башкирии проверили долгострои
Экономика
По поручению Радия Хабирова в ряде городов Башкирии проверили долгострои
Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
Экономика
Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: