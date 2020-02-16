В Стерлитамаке хотят построить частное наземное метро

Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин планирует построить в Стерлитамаке наземное метро. С соответствующим предложением он обратился в правительство Башкирии, где в течение месяца ему должны дать официальный ответ. Такой вид транспорта коммерсант хочет создать полностью на частной основе без финансирования государства.







При этом предполагается, что вся инфраструктура метро будет находиться в руках частной компании. Линия, расположенная на эстакадах, составит примерно 10 километров. Все расходы, связанные со строительством, Ринат Бичурин предполагает окупить с помощью оплаты проезда и сдачи некоторых площадей в аренду предпринимателям.

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Позднее планируется связать наземным метро три города: Стерлитамак, Салават и Ишимбай. При строительстве предприниматель хочет вдохновляться примерами европейских городов - Лилль, Ренн и Лозанна, - там поезда метро управляются из единого диспетчерского пункта без участия машинистов. Известно, что Ринат Бичурин выступает с аналогичным предложением и для других российских городов.