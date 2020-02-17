«Миякимолзавод» выведет из кризиса местный фермер

Объём переработки сырья на «Миякимолзаводе», который возобновил свою работу, достиг 7 тонн молока в сутки. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.







Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Белое облако», приостановило работу в январе из-за нехватки оборотных средств. Во время рабочей поездки в Миякинский район Глава республики встретился с работниками завода и взял ситуацию под личный контроль.

– Переработка молока на заводе вырастет до максимальной производственной мощности. Предприниматель погасил просроченную задолженность по банковскому кредиту, ведёт переговоры по реструктуризации займа. В течение двух месяцев инвестор планирует приобрести пакет акций компании, – отметил Ильшат Фазрахманов. – Продукция под брендом «Белое облако» уже реализуется в 150 магазинах на территории республики.



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Вывести организацию из кризисного состояния взялся местный фермер Ралис Махиянов. Он провёл собрание с коллективом предприятия и 7 февраля запустил производство. Планы по дальнейшему развитию «Миякимолзавода» обсудили на «Инвестчасе».