В России некоторые пенсионеры не смогут получить пенсию на карту

Серьезные изменения коснутся пенсионеров, получающих пособие по старости на карты кредитных организаций. Им необходимо до 1 июля нынешнего года оформить в банке карты национальной платежной системы «Мир». В первую очередь речь идет о пенсионерах, открывших банковский счет до 1 июля 2017 года и использующих другие платежные системы (MasterCard, Visa).







После 1 июля 2020 года те, кто не перешел на платежную систему «Мир», не смогут получить пенсию на счета банковских карт других платежных систем. Она будет возвращена обратно в Пенсионный фонд России.



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Новация касается россиян, получающих пенсию на карту. Это только одна из категорий, получающих пособие по старости. Часть россиян получают по старинке: им доставляет почта, еще одной категории пожилых граждан пенсия зачисляется на счет по вкладу (сберкнижка).Россияне могут поменять правила доставки пенсии, например, одно кредитную организацию на другую, банк на почту или наоборот. Это можно сделать через личный кабинет на портале ПФР, а также через сайт госуслуг.