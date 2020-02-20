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Радий Хабиров показал, как будет выглядеть исторический центр Бирска после реконструкции

Добавлено: 20.02.20
Просмотров: 89
Рубрика: Экономика
Теги: Бирский район
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Радий Хабиров показал, как будет выглядеть исторический центр Бирска после реконструкции

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в соцсетях проект благоустройства исторического центра Бирска. Работы планируется завершить к концу 2020 года.

Площадь перед Троицким собором станет полностью пешеходной, а скверы имени Ленина и Александра Матросова обретут новый облик.

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- В проекте нет каких-то суперсовременных решений, в стекле и бетоне – мы решили подчеркнуть самобытность этого единственного в своем роде города в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века, - написал руководитель региона. - Главный наш принцип - бережное отношение к истории и соблюдение ключевых функций общественных пространств. Они должны быть удобными, доступными и безопасными.
В мае прошлого года Бирск, Ишимбай и Белебей победили на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях. Все три города получили 245 миллионов рублей на благоустройство.

Радий Хабиров отметил, что курирует проекты советник главы республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова. В этом году республика вновь участвует в федеральном конкурсе, направив 11 заявок.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова
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