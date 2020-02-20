Радий Хабиров показал, как будет выглядеть исторический центр Бирска после реконструкции

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в соцсетях проект благоустройства исторического центра Бирска. Работы планируется завершить к концу 2020 года.





Площадь перед Троицким собором станет полностью пешеходной, а скверы имени Ленина и Александра Матросова обретут новый облик.

- В проекте нет каких-то суперсовременных решений, в стекле и бетоне – мы решили подчеркнуть самобытность этого единственного в своем роде города в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века, - написал руководитель региона. - Главный наш принцип - бережное отношение к истории и соблюдение ключевых функций общественных пространств. Они должны быть удобными, доступными и безопасными.



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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова