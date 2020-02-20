Радий Хабиров показал, как будет выглядеть исторический центр Бирска после реконструкции

- В проекте нет каких-то суперсовременных решений, в стекле и бетоне – мы решили подчеркнуть самобытность этого единственного в своем роде города в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века, - написал руководитель региона. - Главный наш принцип - бережное отношение к истории и соблюдение ключевых функций общественных пространств. Они должны быть удобными, доступными и безопасными.
В мае прошлого года Бирск, Ишимбай и Белебей победили на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях. Все три города получили 245 миллионов рублей на благоустройство.
Радий Хабиров отметил, что курирует проекты советник главы республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова. В этом году республика вновь участвует в федеральном конкурсе, направив 11 заявок. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram