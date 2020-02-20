В Уфе в тестовом режиме заработали 115 «умных» остановок

В башкирской столице заработало более сотни «умных» остановок. Из 135 штук по всему городу 115 начали свою работу. Однако в мэрии Уфы сообщили, что остановки заработали в тестовом режиме.







20 остановок, установленных в Инорсе, полностью функционируют. На остановочных пунктах установлено электронное табло с информацией об автобусах, беспроводной интернет, кнопка вызова экстренных служб и есть возможность зарядить телефон. Правда уфимцы не на каждой остановке могут воспользоваться «умным» функционалом.



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Фото: proufu.ru

Несмотря на то, что павильоны устанавливаются с прошлого года, не каждая остановка подключена к общей сети и правильно настроена. Мэрия Уфы признаёт трудности в организации работы остановок и уверяет, что скоро все недочеты будут исправлены. Пока «умные» остановки содержатся за счет частных инвесторов, но уже ведутся переговоры о переводе их в городской бюджет.