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В России приняли закон о материнском капитале на первого ребенка

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Экономика
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В России приняли закон о материнском капитале на первого ребенка

Сегодня, 20 февраля, госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий программу материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь, согласно поправкам, при появлении первенца в семье – рождении или усыновлении – будет выплачиваться маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей. Также документ предусматривает увеличение выплаты на 150 тысяч рублей при появлении второго ребенка – теперь она будет составлять до 616 тысяч 617 рублей.

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Срок выдачи сертификата на маткапитал сократится с 15 до 5 дней; срок получения денежных средств будет сокращен с 30 до 10 дней.
Данные поправки продлены до конца 2026 года. При этом они касаются детей, рожденных после 1 января 2020 года.

Напомним, предложение о выдаче маткапитала на первенца высказал президент России Владимир Путин на ежегодном послании к Федеральному собранию 15 января.

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Источник: gorobzor.ru
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