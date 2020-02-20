В России приняли закон о материнском капитале на первого ребенка

Сегодня, 20 февраля, госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий программу материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.







Теперь, согласно поправкам, при появлении первенца в семье – рождении или усыновлении – будет выплачиваться маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей. Также документ предусматривает увеличение выплаты на 150 тысяч рублей при появлении второго ребенка – теперь она будет составлять до 616 тысяч 617 рублей.



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