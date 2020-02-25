Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать на 13 мер поддержки

Семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать на 13 мер поддержки

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 2
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать на 13 мер поддержки

В скором времени жители Башкирии смогут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Прием заявлений на пособие начнется в офисах МФЦ, когда будет принят новый закон. Начисления будут рассчитываться с 1 января 2020 года.

Кроме того, семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать еще на 13 мер поддержки. Среди них - более 20 тысяч рублей единовременно при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком - от 3700 рублей, бесплатные продукты для беременных, кормящих и детей в малоимущих семьях, ежемесячное детское пособие – от 225 рублей.

В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет

Читайте также:

В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет
Кроме того, при официальном трудоустройстве родители могут получить налоговый вычет.
- В 2020 году размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. В Башкирии размер выплаты на ребенка составит порядка 5 тысяч рублей, - цитирует Алсу Мунасипову, замначальника отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии сайт bash.news.
Предусмотрены выплаты и для семей с двумя детьми: материнский капитал на 616 тысяч рублей, компенсация при оплате детсада на второго ребенка до 50%, ипотечная ставка ниже 6% годовых, ежемесячное пособие по 500 рублей на каждого ребенка для малоимущих семей.

Многодетным семьям положено почти 9 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, и 3 тысячи рублей, если ребенок появился на свет раньше. Они могут получить родительскую компенсацию платы за детсад – 70% и налоговый вычет – 3 тысячи рублей. Семьям, у которых с 1 января 2019 года родится третий или последующий ребенок, выдадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет
Экономика
В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет
С 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится до 10 тысяч
Экономика
С 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится до 10 тысяч
В Башкирии увеличился размер детских пособий
Экономика
В Башкирии увеличился размер детских пособий
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Общество
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Пособие на первого ребенка
Общество
Пособие на первого ребенка
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Общество
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Общество
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: