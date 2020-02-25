Семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать на 13 мер поддержки

В скором времени жители Башкирии смогут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Прием заявлений на пособие начнется в офисах МФЦ, когда будет принят новый закон. Начисления будут рассчитываться с 1 января 2020 года.







Кроме того, семьи с детьми в Башкирии могут рассчитывать еще на 13 мер поддержки. Среди них - более 20 тысяч рублей единовременно при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком - от 3700 рублей, бесплатные продукты для беременных, кормящих и детей в малоимущих семьях, ежемесячное детское пособие – от 225 рублей.

- В 2020 году размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. В Башкирии размер выплаты на ребенка составит порядка 5 тысяч рублей, - цитирует Алсу Мунасипову, замначальника отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии сайт bash.news.

Кроме того, при официальном трудоустройстве родители могут получить налоговый вычет.Предусмотрены выплаты и для семей с двумя детьми: материнский капитал на 616 тысяч рублей, компенсация при оплате детсада на второго ребенка до 50%, ипотечная ставка ниже 6% годовых, ежемесячное пособие по 500 рублей на каждого ребенка для малоимущих семей.Многодетным семьям положено почти 9 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, и 3 тысячи рублей, если ребенок появился на свет раньше. Они могут получить родительскую компенсацию платы за детсад – 70% и налоговый вычет – 3 тысячи рублей. Семьям, у которых с 1 января 2019 года родится третий или последующий ребенок, выдадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.