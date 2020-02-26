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Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Мелеузовский район
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Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора

Власти Башкирии рассчитывают сохранить Мелеузовский сахарный завод, сообщает ТАСС. По информации регионального Минсельхоза, для предприятия планируют найти инвестора.

Вопросом сохранения завода в Башкирии сейчас занимается руководство Минсельхоза республики. Состоялась встреча с владельцем группы компании «Продимекс», куда входит предприятие.

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«Позиция Минсельхоза не допустить закрытие, предварительная договоренность есть о том, что по возможности найдем инвестора, который выкупит или хотя бы возьмет завод в аренду, — цитирует ТАСС представителя ведомства. — На заводе в сезон работают до 460 человек, сейчас предприятие, как и все остальные, на консервации согласно технологическому процессу. Руководство «Продимекс» оповестило о планах по закрытию заранее, чтобы было время найти решение. «Продимекс», как только закончил переработку свеклы на Мелеузовском заводе, объявил о закрытии, чтобы у желающих была возможность приобрести завод. Закрытие напрямую связано с обвалом цен».
Мелеузовский сахарный завод начал свою работу в 1960 году. Его специализация — производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. Производственная мощность переработки — до 3,3 тысячи тонн в сутки.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: vtambove.ru
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