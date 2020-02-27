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Расплатиться за проезд картой "Алга" можно при минусовом балансе

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Экономика
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Расплатиться за проезд картой "Алга" можно при минусовом балансе

При расчёте за проезд в общественном транспорте картой «Алга» в Башкирии можно уйти в «минус». Об этом сообщил гендиректор Башкирского регистра социальных карт Олег Романов.

После жалоб владельцев транспортной карты неснижаемый остаток баланса снижен с 50 рублей до 99 копеек. Как разъяснил Олег Романов, поскольку во время оплаты проезда не поступает информация о балансе на карте, был сделан такой неснижаемый остаток.

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«Теперь мы его снизили до 99 копеек, но владелец может уйти и в минус, совершив при нулевом балансе не больше двух поездок на городском транспорте, - сказал Олег Романов. – Эти минус 40 рублей на одной карте уже привели к 1,5 миллионам убыткам в системе. Нигде в России больше не используют карты с нулевым остатком».
Он отметил, что за последние три месяца нет жалоб на то, что на билете нет информации об остатке на счёте. Видимо, потому, что 98% пользователей пополняют карту онлайн и пользуются мобильным приложением, чтобы провести оплату, следить за операциями и остатком. Но при этом, по словам Романова, поступает много жалоб на то, что водители маршруток не принимают к оплате за проезд карту, не дают билет за наличный расчёт.

Источник: ufa.aif.ru
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