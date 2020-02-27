В Давлекановском районе начнут выращивать шампиньоны

В республике построят большой грибной завод. Проект сегодня обсудили на «Инвестчасе» в Администрации Главы Башкортостана.





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на площади в 11 тысяч квадратных метров предприниматели планируют создать теплицы для круглогодичногопо голландской технологии. Строительство начнётся в апреле, а первый урожай намерены собрать уже в декабре этого года. Инвестиции составят 600 миллионов рублей, 70 процентов из них — заёмные средства. При этом фирма запросила поддержку республики в виде субсидий на приобретение оборудования. На заседании инвестиционного комитета проект одобрили.