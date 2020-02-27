Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Давлекановском районе начнут выращивать шампиньоны

В Давлекановском районе начнут выращивать шампиньоны

Добавлено: 27.02.20
Просмотров: 16
Рубрика: Экономика
Теги: Давлекановский район
Комментарии (0)
В Давлекановском районе начнут выращивать шампиньоны

В республике построят большой грибной завод. Проект сегодня обсудили на «Инвестчасе» в Администрации Главы Башкортостана.

В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест

Читайте также:

В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест
В Давлекановском районе на площади в 11 тысяч квадратных метров предприниматели планируют создать теплицы для круглогодичного выращивания шампиньонов по голландской технологии. Строительство начнётся в апреле, а первый урожай намерены собрать уже в декабре этого года. Инвестиции составят 600 миллионов рублей, 70 процентов из них — заёмные средства. При этом фирма запросила поддержку республики в виде субсидий на приобретение оборудования. На заседании инвестиционного комитета проект одобрили.  

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе построят крытый футбольный манеж
Спорт
В Уфе построят крытый футбольный манеж
В Салавате начнут выращивать форель и создавать из нее продукты питания
Экономика
В Салавате начнут выращивать форель и создавать из нее продукты питания
В Илишевском районе построят молочный комплекс на 1600 голов
Экономика
В Илишевском районе построят молочный комплекс на 1600 голов
В Башкирии появятся складской комплекс и предприятие по производству лифтов
Экономика
В Башкирии появятся складской комплекс и предприятие по производству лифтов
В Давлекановском районе осудили бывшего главу сельсовета за махинацию с землей
Происшествия
В Давлекановском районе осудили бывшего главу сельсовета за махинацию с землей
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Экономика
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей
Общество
Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Общество
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: