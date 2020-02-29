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"Башавтотранс" хочет застраховать 2 тысячи автобусов на 83 млн рублей

Добавлено: 29.02.20
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Рубрика: Экономика
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"Башавтотранс" хочет застраховать 2 тысячи автобусов на 83 млн рублей

Госперевозчик в Башкирии планирует застраховать свой автопарк на 83 млн рублей. Будет застраховано более 2 тысяч автобусов. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

В сумму страховки вошли договора на год по ОСАГО (на 60 млн рублей) и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) (на 23,08 млн рублей). При этом по страховке пассажирам будет причитаться по 2 млн 25 тысяч за причинение вреда жизни, по 2 млн за вред здоровью и 23 тысяч рублей – за вред имуществу. ОСАГО оформят на 2409 автобусов, страховку от вреда пассажирам – на 2013 единиц транспорта.

Отметим, что предприятие является убыточным при годовом доходе около 2,2 млрд рублей.

Источник: ufa.aif.ru
Фото: Башинформ
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