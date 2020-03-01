В Нефтекамске начали обустраивать набережную озера Светлое
В Нефтекамске продолжается реконструкция набережной озера Светлое. На территории озера уже проложили единую, замкнутую дорожно-тропиночную сеть для связи функциональных зон, провели освещение с учетом декоративного и ландшафтного освещения различными типами светильников и оборудовали парковочные места.
В рамках проекта «Умный город» здесь также предусмотрена установка автобусного павильона «Интеллектуальная остановка» со встроенной кнопкой экстренного вызова, видеонаблюдением, электронным табло прибытия общественного транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi доступа в сеть Интернет, USB-портами.
Для доступа к воде пешеходная тропа выполнена над кромкой воды вдоль береговой линии на винтовых сваях из террасной доски. Предусмотрено устройство мест кратковременного отдыха и доступность к воде, в том числе и маломобильных групп.
В игровом комплексе «Тарзанка» расширили детскую игровую зону, для детей на берегу сделают бассейны, приблизительных размеров десять на десять метров. На игровой площадке включены две детские smart-качели балансир.
Баскетбольная и волейбольная площадки покрыты травмобезопасными и экологичными материалами. Площадка для волейбола приближена к параметрам, установленным Международной федерации волейбола.